ホストであることを隠してマッチングアプリで知り合った女性に違法な客引き行為をしたとして東京・歌舞伎町で働く男が逮捕されました。【映像】連行される竹岡拓人容疑者の様子竹岡拓人容疑者（27）は去年、マッチングアプリで知り合った20代の女性に違法に客引きをした疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、竹岡容疑者は新宿区歌舞伎町でホストとして働いていましたが、マッチングアプリ上では「IT関係者」と職業