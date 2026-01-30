30日午前3時50分ごろ、北九州市八幡東区枝光5丁目の住宅で「建物全体から炎が出ている」と近くに住む男性から119番があった。木造住宅が全焼し、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかった。住人とみられる高齢女性と連絡が取れておらず、八幡東署が遺体の身元確認を急ぐとともに、出火原因を調べている。現場はJR鹿児島線枝光駅から東に約500メートルの住宅街。