備長炭火焼き鳥店「焼き鳥と酒 風林」が、2026年2月11日にグランドオープンします。1月29日現在、プレオープン中です。2月10日までの期間中は、焼き鳥串を全品100円で提供しています。東北の鶏を使用したこだわりの炭火焼き鳥「焼き鳥と酒 風林」は東京・東池袋の栄町通にある古民家を改装した、レトロな雰囲気の備長炭火焼き鳥店です。焼き氏（職人）の練習や修行もかねて、プレオープン中の現在は、焼き鳥串全品を100円で提供し