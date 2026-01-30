サノヤスホールディングスが大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、気配値のまま一気に株価水準を切り上げている。同社は祖業の造船事業を売却撤退する一方、建設業向け機械設備や機械式立体駐車装置、遊園地の遊戯機械設備などのほか、化粧品の撹拌装置などニッチ分野で幅広く需要を獲得している。足もとの業績は極めて好調に推移しており、化粧品の撹拌装置や建設向け機械設備が売り上げを伸ばし収益を押し上げている