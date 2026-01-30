３０日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比５９円高の５万３４３４円と続伸して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは５５ドル高と小幅に上昇した。ナスダック指数は下落したが、ＮＹダウが上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１５３円１０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS