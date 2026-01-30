チーズは種類によって保存可能な期間が異なります。また、劣化したチーズを見分けるためのサインを知っておくことも重要です。ハードタイプやソフトタイプなど、チーズの種類ごとの保存期間の目安や、見た目や臭いから判断する劣化の見分け方について説明します。安全にチーズを楽しむための知識を身につけましょう。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養