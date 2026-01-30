心臓病の一種で「ぽっくり病」とも呼ばれる、突然死を引き起こすブルガダ症候群という疾患があります。 ブルガダ症候群はほとんどのケースでは無症状であることが多いです。 しかし、発作が起こるとそれまで健康に暮らしていた方が何の前触れもなく死に至るケースもあります。 今回は、ブルガダ症候群の具体的な症状や原因などについて詳しく解説していきます。 監修医師：武井 智昭（高座渋谷つばさクリニック