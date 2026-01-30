東日本と東北地方では、３０日は、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。 ［気象概況］日本付近は、強い冬型の気圧配置で強い寒気が流れ込んでおり、日本海は気圧の谷となっています。また、低気圧が北海道の西にあって、ゆっくり南南東へ進んでいます。３０日は、東日本と東北地方の日本海側を中心に、降雪の強まる所があるでしょう。 ［雪の予想］ 東日本と東北地方では、日