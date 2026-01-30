実家の両親に、新しいスマートフォンの料金プランを説明する。上司に、自分が関わっているプロジェクトの状況を報告する……あなたならどんな風に話を組み立て、説明しますか？『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏は、「話している最中に頭が真っ白になり、“説明の迷子”になってしまう人に足りないのは、才能でも能力でもない」と断言します。説明がうまい人が無意識のうちにやっている「並べ替