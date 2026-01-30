トクヤマ [東証Ｐ] が1月30日午前(09:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.9％増の274億円に伸びた。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の415億円→390億円(前期は295億円)に6.0％下方修正し、増益率が40.3％増→31.8％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の225