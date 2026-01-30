独ドイチェ・ベレの中国語版サイトはこのほど、「米国第一主義」が同盟国やパートナーを中国へと傾かせているとする記事を掲載した。記事はまず、スターマー英首相が28日、中国訪問を開始したこと、英首相の訪中は2018年以来8年ぶりであること、スターマー氏が機内で記者団に対し、中国との関わりと国家安全保障上の配慮のバランスを取る考えを示した上で、「私は実務家だ。常識を重んじる英国の実務家だ」と述べたことを紹介した