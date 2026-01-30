町長選と町議選に衆院選が重なった「トリプル選」を抱える三重県大台町で、期日前投票の出足が好調だ。初日の２８日は町長・町議選とも計６か所で約４３０人が投票を済ませ、町役場で受け付けている衆院選も２００人を超えた。投票用紙の交付ミスがないよう、町選管は細心の注意を払っているという。町長・町議選は２７日に告示され、投開票日は２月１日。２８日から３１日までの４日間は衆院選の小選挙区と比例選の期日前投票