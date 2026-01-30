俳優の高橋一生（45）が、5月1日公開の映画「ラプソディ・ラプソディ」（監督利重剛）で主演する。人付き合いを避けながら生きてきたが、知らぬ間に見知らぬ女性と籍を入れられてしまう男役。高橋は「不器用な人間同士が、表現の仕方は違いながらも、やさしい世界で出会っていく物語です」とアピールした。俳優としても活動する利重監督の「さよならドビュッシー」以来13年ぶりとなる長編作品。10年以上前から温めてきたオリジ