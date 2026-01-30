米アップルのロゴ＝2025年4月、パリ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米アップルが29日発表した2025年10〜12月期決算は、純利益が前年同期比16％増の420億9700万ドル（約6兆4千億円）だった。売上高は16％増の1437億5600万ドル。主力のiPhone（アイフォーン）販売が好調で、苦戦が続いていた中国市場でも需要が急拡大し、純利益と売上高がともに過去最高を更新した。ティム・クック最高経営責任者（CEO）は声明で「アイ