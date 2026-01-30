コスモエネルギーホールディングスと国立大学法人北海道大学は1月5日、先端的なAI・データ解析技術を活用した新たな価値創出に向けた共同研究を開始した。両者は共同研究契約を締結し、産学連携を通じて最先端技術を活用した実用的なソリューションの創出をめざす。○■ソリューション高度化で現場の課題解決、新たな価値創出をめざすコスモエネルギーグループは、中長期ビジョン「Vision 2030」および第7次連結中期経営計画「Oil