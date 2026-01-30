Image: Amazon アイデアの勝ちだなぁ。職場で温かいスープや飲み物を飲みたい！ってときに、保温できるボトルがあると助かりますよね。朝入れたスープでも、昼くらいまでなら温かさをキープしてくれます。でも、もっとアツアツなのがいいんだ！という人に、チェックしてほしいボトル見つけました。 MOTTERU 電子レンジが使えるサーモボトル 2,487円 Amazonで見る