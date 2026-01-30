ヤマハ発動機は車体制振ダンパー「ヤマハパフォーマンスダンパー」が三菱自動車工業の1トンピックアップトラック「トライトン」に採用されたと発表した。三菱自動車の「トライトン」が2026年1月、「ヤマハパフォーマンスダンパー」を採用したヤマハパフォーマンスダンパーが三菱自動車の量産車で標準採用されるのは今回が初めてとなる。高い走破性を備え、さまざまな地形に対応する「トライトン」の操縦安定性や快適性の向上に寄与