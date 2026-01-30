高石あかり主演の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月〜土曜8時ほか）で主人公トキ（高石）の幼なじみ・野津サワを演じる円井わんのオフィシャルコメントが到着。サワを「この時代では珍しいタイプの女性だと思いますが、現代の人にも響くものを持っている人」と評した上、「私自身、自分が信じた道をまっすぐに進んでいってほしいと思いながら、サワを演じてきました」と明かしている。【写真】”ランデブ”のお相手も