元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が２月１３日放送のＴＢＳ系ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」（金曜・後１０時）第５話でドラマデビューすることが２９日、分かった。主演の中村倫也（３９）が“元”天才音楽プロデューサーを演じ、落ちこぼれボーイズグループがＫ―ＰＯＰの世界で夢を追う物語。宝塚時代に「令和のトップ・オブ・トップ」と称された逸材が映像作品に初挑戦で音楽番組プロデューサーの石田美奈役を演じ