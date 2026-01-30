維新議員の除名で波紋が広がる「国保逃れ」。年間の保険料が半分以下になるケースもあるという。 実際に利用している人物への取材で、怪しいスキームの実態がわかった！◆年間120万が50万円に減った！“国保逃れ”ユーザーが激白日本維新の会の地方議員6人が除名処分となる騒動にまで発展した「国保逃れ」。これは、本来は国民健康保険に加入すべき自営業者などが、形式上は法人の役員となり、社会保険に入り直すケースを指す