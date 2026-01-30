総務省が３０日発表した１月の東京都区部の消費者物価指数（２０２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１０・９で、前年同月比２・０％上昇した。上昇幅は前月（２・３％）から０・３ポイント低く、７か月連続で３％を下回った。