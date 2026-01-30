厚生労働省は３０日午前、２０２５年平均の有効求人倍率が１・２２倍で、前年から０・０３ポイント下回ったと発表した。低下は２年連続となる。厚労省が同日発表した２５年１２月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から０・０１ポイント上回る１・１９倍だった。