俳優の高橋一生が主演を務める映画『ラプソディ・ラプソディ』が、5月1日より順次公開されることが決定した。監督は、名バイプレイヤーとして活躍する利重剛。場面写真3点とともに、主演の高橋と利重監督からコメントが到着した。【画像】大介叔父さん役で利重監督自身も出演利重は、1989年に『ザジ ZAZIE』で劇映画監督デビューし、『クロエ』（2002年）では「第51回ベルリン国際映画祭」コンペティション部門に選ばれた実績