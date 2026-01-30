厚生労働省が30日発表した2025年平均の有効求人倍率は、前年を0.03ポイント下回る1.22倍で、2年連続で低下した。総務省が同日公表した25年平均の完全失業率は、前年から横ばいの2.5％だった。有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人当たり何件の求人があるかを示す。厚労省によると、全産業で前年より求人が減少した。担当者は「物価高による原材料費の高騰や、最低賃金の引き上げに伴う省人化で求人を抑える事業者が多い傾