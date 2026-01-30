9人組アイドルグループ・Snow Manが、2年連続となる5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025−2026 ON」を東京ドーム（‘25年12月23日〜26日）から開催させた。’25年はデビュー5周年の節目で、1月にリリースした初のベストアルバム「THEBEST 2020−2025」がミリオンを達成。4月には、同事務所のグループとしてはSMAP・嵐に次ぐ3組目として東京・国立競技場の舞台も踏んだ。そんなメモリアルイヤーとなる締めくくりの5大ドーム