青い海や空との、見事なコントラスト。 丘を白く染める二ホンスイセン。長崎市の名所で見頃を迎えています。 ※くわしくは動画をご覧ください この季節、甘い花の香りが漂う 野母崎地区の「水仙の里」は、環境省の “かおり風景100選” にも県内で唯一、選ばれています。 咲き誇る水仙の数は、約1000万本。 水仙の丘にのぼると、軍艦島を望む小さな公園も。 31日から2月15日まで開催される「のもざき水