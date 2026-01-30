サッカー欧州リーグ（ＥＬ）は２９日、１次リーグの全日程を終了した。リヨン（フランス）が首位通過、ＭＦ鈴木唯人のフライブルク（ドイツ）は７位で、上位８チームがストレートインとなる１６強入りを決めた。ＭＦ伊東純也のゲンク（ベルギー）は９位、ＦＷ前田大然らのセルティックは２１位で、９位から２４位が進むノックアウトプレーオフへ。なお２６位以下は敗退が決まり、ＦＷ上田綺世らのフェイエノールトは２９位、ＤＦ