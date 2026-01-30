総務省が30日発表した1月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が110.9となり、前年同月比で2.0％上昇した。伸び率は昨年12月から縮小した。コメ類の上昇率は26.0％で、高止まりの傾向は続くものの上げ幅は9カ月連続で縮小した。東京都区部の指数は全国の物価動向の先行指標となる。天候による価格の変動が大きい生鮮食品を除いた指数が重視される。