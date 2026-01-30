フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３０日、２９日午後９時半ごろ、東京・台東区東上野の路上でスーツケース３個が奪われる事件が発生したことを報じた。被害に遭ったのは、日本人３人と中国人２人の男女５人でスーツケースの中には計４億円を超える現金が入っていたと説明している。被害者は「現金を運ぶ仕事をしていてスーツケースには４億２０００万円が入っていた。日本円を両替所に