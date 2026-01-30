元オリックスのジェイコブ・ワゲスパック投手（32）がブルワーズとマイナー契約を結んだ。29日（日本時間30日）、ブ軍傘下3Aナッシュビルの公式ホームページで発表された。メジャーキャンプは招待選手として参加するという。2019年にブルージェイズでメジャーデビューしたワゲスパックは22、23年の2年間、オリックスでプレー。先発、救援の両方をこなし、22年はチームの日本一に、23年はリーグ3連覇に貢献。NPBでは通算63試合