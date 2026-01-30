BTS・JUNG KOOK（ジョングク）のソロ曲「Seven」が、Spotifyグローバルチャート132週連続、ソロアルバム「GOLDEN」が同116週連続で、ランクインした。韓国メディアが報じた。ソロデビュー曲「Seven」は、23年リリースして以来、全世界で根強い人気を誇る。今月16〜22日の「ウイークリートップソング・グローバル」で77位を記録。韓国メディアのスターニュースは30日「同曲は、この1週間で1212万回以上もストリーミングされた」と報