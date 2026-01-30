プレックスは、『ドラゴンボールZ』より「ドラゴンボールアライズ 大猿セリパ」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「ドラゴンボールアライズ 大猿セリパ」(33,000円)ドラゴンボールアライズの新製品としてバーダックの仲間・セリパが大猿に変身した姿【大猿セリパ】が立体化。全高は約30cm。バーダック大猿軍