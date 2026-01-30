女優の芳根京子（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。オフショット公開を公開した。「今年もお世話になります」と書きだし太陽の絵文字を添えた芳根。自身がCMに出演する日焼け止めブランド・ALLIEの新CM撮影オフショットをアップした。1枚目では防寒して待機する姿を披露するも、撮影はタンクトップ姿。ファンからは「屋上での撮影、寒くなかったのかな？」「素晴らしいロケだ」「あらぁぁやっぱり寒いの我慢し