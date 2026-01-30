上野駅で発生した架線断線の影響で常磐線が午前7時前から運転見合わせとなっています。JR東日本によりますと、午前7時ごろ上野駅内の常磐線の架線が断線した影響で停電が発生し、常磐線の一部区間で運転見合わせとなっています。このほかにも高崎線、宇都宮線の全線で運転見合わせとなりましたが、午前8時過ぎに運転を再開しました。一部の電車が線路上に停車し、日暮里駅近くでは乗客が電車を降りて線路を歩いて駅に向かう姿もみ