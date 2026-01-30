シンプルながらも「集中力」と「論理的思考」が試される、図形数え上げクイズ！今回は3×3のマス目の中に、いくつの四角形が隠れているかを考えてみましょう。漏れなく数え切るには、頭の中での整理整頓が重要です。問題：四角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている四角形（正方形と長方形）の総数を数えてみましょう。ヒント：「1マス分」の正方形だけでなく、「2マス合体」や「6マス合体」など、複数がつながってでき