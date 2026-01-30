1月29日午後10時23分頃、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】千葉県で最大震度2 静岡県でも東伊豆町で震度1 震源地は千葉県南部（1月29日午後10時23分頃） 気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、千葉県の鴨川市と南房総市です。静岡県でも