【ニューヨーク共同】米IT大手アップルが29日発表した2025年10〜12月期決算は、純利益が前年同期比16％増の420億9700万ドル（約6兆4千億円）だった。主力のiPhone（アイフォーン）販売が好調で、四半期として過去最高を更新した。