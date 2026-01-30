1月30日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。元日銀審議委員で日本成長戦略会議メンバー、PwCコンサルティングチーフエコノミストの片岡剛士氏と、食料品の消費税について意見を交わした。 寺島アナ「日経新聞と日本経済研究センターは経済学者を対象とする「エコノミクス