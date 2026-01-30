◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第１日（２９日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、昨季２勝で新人賞に輝いた山下美夢有（花王）は１バーディー、３ボギーの７４と伸ばせず、２オーバーの２９位で発進した。首位の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）とは８打差。前半はバーディーが奪えない展開が続き、８番で第２