東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.29高値183.74安値182.09 185.64ハイブレイク 184.69抵抗2 183.99抵抗1 183.04ピボット 182.34支持1 181.39支持2 180.69ローブレイク ポンド円 終値211.43高値212.17安値210.05 214.50ハイブレイク 213.34抵抗2 212.38抵抗1 211.22ピボット 210.26支持1 209.10支持2 208.14ロ