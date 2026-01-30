東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7049高値0.7094安値0.6969 0.7231ハイブレイク 0.7162抵抗2 0.7106抵抗1 0.7037ピボット 0.6981支持1 0.6912支持2 0.6856ローブレイク キーウィドル 終値0.6078高値0.6093安値0.6023 0.6176ハイブレイク 0.6135抵抗2 0.6106抵抗1 0.6065ピボット 0.6036支持1 0.5995