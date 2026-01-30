通貨別短期トレンド一覧 1.カナダドル＜↑↑＞ 2.豪ドル＜↑↑＞ 3.円＜↑↑＞ 4.スイスフラン＜↑＞ 5.NZドル＜↑＞ 6.ユーロ＜↑＞ 7.ポンド＜↑＞ 8.ドル＜↓↓＞ 1月30日8時10分時点