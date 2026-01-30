８時５０分に日本鉱工業生産（速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（速報値）（12月）08:50 予想-0.4%前回-2.7%（前月比) 予想2.3%前回-2.2%（前年比)