今回は、妻をナメきった夫への復讐が進んでいたエピソードを紹介します。社長だった父亡き後、別人のようになった夫…「私の父は社長で、私も父の会社で働いていましたが、父は少し前に病気で亡くなりました。今は次期社長を誰にするかで揉めています。私の夫は『さっさと俺を社長にしろよ？』と言ってくるのですが、夫を社長にさせるつもりはありません。夫は父が亡くなった後、別人のようになり私に暴言を吐くようになりました。