・ＮＹダウ４９０７１．５６（＋５５．９６） 高値４９２９２．８１ 安値４８５９７．２２ ・Ｓ＆Ｐ５００６９６９．０１（－９．０２） ・ナスダック総合指数２３６８５．１２（－１７２．３３） 出所：MINKABU PRESS