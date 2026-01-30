２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５５．９６ドル高の４万９０７１．５６ドルと続伸した。決算発表を行ったキャタピラー＜CAT＞やＩＢＭ＜IBM＞が買われ、ＮＹダウを押し上げたのに対し、マイクロソフト＜MSFT＞は急落。ハイテク株の一角には利益確定売りが出た。 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞がしっかり。ロッキード