福井支局長古岡三枝子若狭湾で取れる豊かな海産物を京都へ運んだ「鯖（さば）街道」。その起点、福井県小浜市にある「道の駅若狭おばま」で、サバを使った新名物が注目されている。「醤油干し」のサバを竜田揚げに…うまみ凝縮テイクアウト店「小浜ｐｏｃｋｅｔ」が販売する「醤（しょう）油（ゆ）香る鯖サンド」（８５０円）。ニンジンのラペ、揚げブロッコリー、赤タマネギのピクルスなどの色鮮やかな野菜と、竜田揚げにし