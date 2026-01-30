第1ラウンド、14番でティーショットを放つ畑岡奈紗。6アンダーで単独首位に立った＝レークノナ・クラブ（共同）【オーランド（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフツアーの今季開幕戦、ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズは29日、フロリダ州オーランドのレークノナ・クラブ（パー72）で第1ラウンドが行われ、畑岡奈紗が7バーディー、1ボギーの66をマークして単独首位に立った。1打差の2位に世界ランキング1位のジー