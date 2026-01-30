Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、新キャストとして北村匠海、八木勇征、生見愛瑠の出演が発表された。原作読者から絶大な支持を集める人気キャラクター「ORDER」の面々を演じる。3人は福田雄一監督作品初参加。併せて、「ORDER」の本編映像を使用した特別映像も初解禁された。【動画】北村匠海、八木勇征、生見愛瑠ら演じる「ORDER」が映し出される特別映像2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ