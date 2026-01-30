2026年英国アカデミー賞（BAFTA）の候補作が発表され、ポール・トーマス・アンダーソン監督作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多14ノミネートとなった。作品賞では同作に加え、『ハムネット』『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』『センチメンタル・バリュー』『罪人たち』が並ぶ。英国作品賞には『28年後…』『Die, My Love』『ブリジット・ジョ